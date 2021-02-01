В Ростовской области молодой рецидивист попался на краже инструментов

В Ростовской области после кражи задержали молодого рецидивиста Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области задержали молодого человека, подозреваемого в совершении кражи.

Местный житель города Шахты обратился в городской отдел полиции и сообщил, что кто-то проник к нему в сарай, который был незаперт и выкрал оттуда различные инструменты. Общая стоимость похищенного составляла порядка 28 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 22-летний молодой человек, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи местного жителя. Стражи порядка изъяли все похищенное и вернули законному владельцу.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Рассказываем подробности.

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