Внезапно выпавшее стекло автобуса не на шутку встревожило ростовчан

У ростовского автобуса на ходу выпало стекло. Фото: соцсети - "Ростов Главный"

В донской столице у местного автобуса прямо на ходу выпало стекло. Об этом рассказали в одном из городских пабликов в соцсети ставшие свидетелями произошедшего горожане.

Инцидент произошел в понедельник, 1 февраля, на маршруте автобуса № 47. Стекло внезапно ввалилось внутрь салона, хотя абсолютно никакого давления на него не осуществлялось. Стоит отметить, что все это случилось на ходу и окно просто чудом не разлетелось вдребезги. Ростовчане сделали несколько снимков произошедшего и опубликовали в сообществе.

Информации о пострадавших пока нет. В комментариях к посту ростовчане начали шутить, что «это режим проветривания».

«Я так понимаю, что скоро рядом другое окно выпадет. Оно там на скотче держится?», — поинтересовался один из пользователей социальной сети.

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