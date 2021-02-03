"Смотри ему на нос и не парься": модель «Плейбоя» рассказала о секретах работы во время съемки

Лиза Кей часто пишет в сети о жизни в Америке. Фото: официальный аккаунт Лизы Кей в "Инстаграм"

Ростовчанка Лиза Кей, получившая известность после съемки в журнале «Плейбой», построила карьеру модели в США. Там же девушка вышла замуж. Сейчас она ведет в «Инстаграме» блог, в котором рассказывает о жизни в Америке и о своей работе.

Накануне она опубликовала пост, в котором подробно описала весь процесс, происходящий на съемочной площадке.

- Ты заходишь в фото-студию, где идет сборка съемочной площадки. Может, это однотонный фон, или драпированные ткани, а, может, некая декорированная «сцена», - рассказывает Лиза.

По ее словам, в студии все бегают, сломя голову. Иногда на съемке бывает легкий завтрак для команды: булочки и кофе.

- Если работа тебе попалась «покрупнее» - может, и целый фуршет быть с яйцами пашот,- говорит модель.

На прическу и макияж уходит где-то час. После того, как модель будет готова к съемке, клиент обязательно подойдет к ней и посмотрит в упор.

- Это он рассматривает и решает - все ли ему нравится. Смотри ему на нос и не парься. Что надо - подправят, все ему обязательно понравится, - дала совет начинающим моделям Лиза Кей.

Судя по количеству фотосессий, модель не испытывает недостатка в заказах, и клиентам действительно нравится ее внешность и таланты.

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