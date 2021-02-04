В донской столице местный автохам наказал сам себя

В донской столице автохам оказался наказан за свой проступок. Фото: соцсети - "Это Ростов"

В донской столице местный наглый автовладелец сам себе устроил ловушку.

Инцидент произошел на улице Штахановского в районе дома № 3. По словам очевидцев, водитель кроссовера попытался срезать путь, проехав через детскую площадку. Рассказали местные жители в одном из городских пабликов в соцсети.

- В какой-то момент что-то пошло не так - машина забуксовала на пешеходной дорожке. Водитель создавал впечатление человека с измененным сознанием, - написал автор поста и сказал, что жители дома вызвали к месту происшествия полицию.

«Кто ж так едет? Так на пузо и сел, надо двумя колесами по тротуару, а двумя по земле», «Что, сынок, спас тебя твой полный привод?», - высказали в комментариях свое мнение ростовчане.

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Снимок с автохамом появился в соцсети.

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