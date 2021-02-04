"Люди, не ведитесь": ростовчанку Костенко обвинили в нечестности розыгрышей

Анастасию Костенко обвинили в нечестно проведенном розыгрыше. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм

Ростовскую модель Анастасию Костенко обвинили в нечестности проведения розыгрышей.

Девушка выложила в своем аккаунте в соцсети Инстаграм результаты очередного проведенного ею конкурса. На кону стояли разнообразные подарки. Победителей ростовчанка выбирала случайным образом, при помощи специального приложения.

Но те, кому не улыбнулась удача, оказались крайне недовольны розыгрышем и высказали Анастасии за то, что она якобы придумывала правила на ходу и возмутились по поводу того, почему не были опубликованы списки с номерами участников.

«Люди, не ведитесь на эти розыгрыши, никогда не сможете победить», «Не знаю, кто ведется на этот лохотрон», - негодовали в комментариях поклонники Анастасии.

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Фолловерам показался странным цвет оберток для подарков.

АЛЛО!

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