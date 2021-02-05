В Ростовской области водитель грузовика прицепом сбил пожилую скутеристку

Большегруз протаранил скутер Фото: Алексей ФОКИН

В Неклиновском районе Ростовской области произошла серьезная авария с летальным исходом.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, 68-летний водитель грузовика с прицепом ехал по трассе «Таганрог-Федоровка». Во время обгона мужчина, по предварительным данным, не выбрал безопасный боковой интервал.

В результате прицеп буквально «смел» с дороги скутер марки «Ярмото», за рулем которого находилась 75-летняя пенсионерка.

Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью. Она умерла на месте аварии.

Сейчас полиция выяснят все обстоятельства ДТП.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" писала о том, что школьница оказалась под колесами иномарки. Инцидент произошел в четверг, 4 февраля, около трех часов дня в городе Волгодонске. По предварительным данным, 42-летняя автоледи на иномарке Hyundai Creta ехала по улице Энтузиастов в районе дома. Школьница внезапно показалась на дороге, выйдя из-за припаркованной машины.

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