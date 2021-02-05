В Ростове-на-Дону на Нагибина полицейский протаранил машину коллег

Сотрудники полиции выясняют детали аварии на проспекте Нагибина Фото: Артем КИЛЬКИН

В донской столице произошло ДТП с участием представителей правоохранительных органов. Авария случилось на проспекте Нагибина накануне около семи часов вечера.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, старший лейтенант полиции, находясь при исполнении, управляя «Киа Сид», не выдержал безопасную дистанцию и протаранил патрульный автомобиль, который ехал впереди.

За рулем служебного авто находился капитан полиции. Как сообщил источник издания, машины получили механические повреждения. К счастью, никто не пострадал.

- По факту аварии проводится проверка, - уточнил источник издания.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» писала о том, что на трассе в Ростовской области водитель грузовика врезался в скутер. В результате погибла пожилая женщина, управлявшая скутером.

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