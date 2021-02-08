В Ростовской области разыскивают школьников, сбежавших из больницы

В дежурную часть поступило сообщение о пропаже школьниц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отдел полиции в Волгодонске Ростовской области около семи часов вечера поступило сообщение от постовой медицинской сестры местной инфекционной больницы.

34-летняя женщина сообщила дежурному, что из палаты пропали две пациентки возрастом 15 и 14 лет.

Медсестра пояснила, что во время обхода оказалось, что девочек в больнице нет.

Источник «Комсомольской правды-Ростов» в правоохранительных органах региона рассказал, что в больницу сразу же выехали полицейские. Предполагают, что девятиклассницам стало скучно лечится, и они просто таким образом решили развеяться и отдохнуть от больничных стен.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» писала, что в Ростовской области в 2015 году пропали мать и ее несовершеннолетний сын. В январе этого года их останки нашли в колодце на окраине одного из хуторов. В их убийстве подозревают двоих мужчин. Оба уже задержаны.

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