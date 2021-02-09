Отключения света 9 февраля 2021 года в Ростове-на-Дону: где и когда

В Ростове ожидаются новые отключения света Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключения света 8 декабря 2020 года в Ростове-на-Дону: где и когда. Тысячи ростовчан останутся без света в середине рабочей недели. Об этом сообщает "Донэнерго". Причинами отключений станут работы по профилактике аварийных ситуаций.

Во вторник, 9 февраля, с 9 до 11 часов электричества не будет на ул. Пушкинская 31-45; ул. М. Горького 58-68, 55; пер. Островского 71-79.

С 9 до 12 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители пер. Газетный 53-55, 60-70, 73А, 77; ул. Пушкинская 70-92; пер. Семашко 72.

С 9 до 16 часов света не будет по следующим адресам: просп. 40-летия Победы 63/12, 63/13, 63/15, 63/16; пер. Днепровский 124/5; ДНТ «Восход»; ДНТ «Ветеран РСМ».

С 9 до 17 часов отключения электричества ожидаются на: ул. Пахотная 1-31,20-86; просп. 40-летия Победы 150-162; пер. Молочный 88-93, 64-68; ул. Металлургическая 68-110, 55-101; ул. Физкультурная 1-45, 2-48; ул. Червоноармейская 1-9, 2-10; ул. Активная 1-9, 2-16; ул. Образцовая 1-19; просп. Коммунистический 48/1, 48/2, 48/3, 50.

С 10 до 11 часов электричеством не смогут воспользоваться жители ул. Серафимовича 1-15, 2-18; пер. Братский 17-23, 14-28; пер. Доломановский 1-7; ул. Темерницкая 5-9, 8; ул. Московская 11-19, 12; ул. Сиверса 2Д.

А с 10 до 12 часов свет отключат на ул. 2-я Краснодарская 151-159, 96/1, 96/7, 96, 96/6, 98/2; ул. Станиславского 89А, 91; ул. Чехова 13А; просп. Соколова 6Е.

С 12 до 13 часов электричества не будет по адресам ул. Московская 73, 79, 68.

С 13 до 15 часов свет отключат на ул. Станиславского 89/12, 91, 122, 124; просп. Соколова 18.

С 13 до 16 часов отключения света ожидаются на ул. 2-я Краснодарская 96/1, 96/2, 96/7, 96/6; ул. 6-я Проектируемая 26А, 98.

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