Народный календарь на 9 февраля: мыть голову в этот день - дурная примета

Народные приметы на 9 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Множество примет за долгие годы скопилось именно на 9 февраля. В этот день следовало быть особенно аккуратным. Издревле этот день считался днем Иоанна Златоуста и для того, чтобы зазвать счастье в свой дом, печь топилась не как обычно, а с "золотым устьем" - дрова укладывались по особой схеме и непременно так, чтобы при поджигании они загорелись все разом. Такой огонь в печах также гарантировал плодородный год.

Наблюдали также и за животными, которое безошибочно предсказывали погоду. Считалось, что, если в этот день собака валяется на снегу, то это к предстоящей стуже, а если еще и скот стучал задними ногами, то непременно стоило ожидать снега. Погоду тогда приходилось предсказывать без синоптиков и поэтому внимательно следили за тем, что творится на улице. Наши прадеды считали, что, если 9 февраля облака плывут против направления ветра, то это к снегу, если ветер дул с севера или северо-востока, погода будет малооблачной, а если ночью звезды были в тумане, светили тускло и казались высоко, то это к оттепели со снегом. Сулили урожай в предстоящем году круглые мягкие сугробы на полях.

Но в день Иоанна Златоуста чего только не было запрещено.Ни в коем случае нельзя было топить печь сырыми дровами - это несло в дом несчастья. Плохой приметой в этот день считалось порезаться, споткнуться и обжечься. Если наши предки не хотели навлечь на себя беду, то в этот день категорически отказывались от всех подарков и не делали их сами, так как именно 9 февраля колдуны делали самые ужасные порчи. Лучше всего было даже не ходить за покупками. А мыть голову в этот день и вовсе считалось дурной приметой.

Для того, чтобы привлечь в дом счастье и радость 9 февраля в доме непременно должен был гореть очаг, а на столе стоять ритуальное блюдо - пироги-расстегаи с разнообразными начинками.

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