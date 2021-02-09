Ростовский зоопарк показал снимки "огненных" лисиц

Лисица-огневка. Фото: ростовский зоопарк

Буквально каждый день сотрудники ростовского зоопарка радуют жителей новыми публикациями с животными. На этот раз они показали удивительного зверя, чей окрас сразу бросается в глаза. На фоне зимнего, серого города невозможно не заметить ярко-рыжую шерстку этого удивительного животного. Догадаться не трудно - речь о лисице-огневке.

Как объяснили работники зоопарка, свое название она получила именно благодаря красочной шкуре. В нашем зоопарке такие лисицы живут с 2017 года. Интересно, что в дикой природы такие лисы водятся и на донской земле. Встретить их можно в небольших лесах и рощах вдалеке от крупных городов. А вообще их ареал обитания очень широк. Они живут в суровых условиях Чукотки, Курильских островов и даже на Сахалине.

Лисицы живут в Ростове с 2017 года. Фото: ростовский зоопарк

В нашем зоопарке их кормят тем, чем они привыкли питаться в дикой среде, а именно мясом. Лисица - типичный хищник. В первую очередь ее рацион представляют всевозможные грызуны.

- В любое время года мышкование – основное занятие лисицы-огневки. Однако, если повезет, она может поймать и более крупную живность – зайца-беляка или белую куропатку, - объяснили в пресс-службе питомника.

Интересно, что лисицы могут похвастаться острым обонянием. Например, огневка даже под толстым слоем снега способна учуять запах своей жертвы. Эти животные любят уединение и только в брачный период ищут себе подобных.

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