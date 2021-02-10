Отключение света в Ростове-на-Дону 10 февраля 2021 года: без электричества останутся сотни жителей донской столицы

Новые отключения света ожидают ростовчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 10 февраля 2021 года: причиной станет профилактика аварийных ситуаций. Свет отключат в десятках домов по городу, электричеством не смогут воспользоваться сотни ростовчан. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 10 февраля, с 9 до 16 часов электричество отключат в пер. Университетский 131А, 131Б, 127, 133, 135; на ул. Малюгиной 228.

С 9 до 17 часов света не будет по следующим адресам: ул. Кременчугская 2-22, 1-5; ул. 1-я Киргизская 20-38, 38А, Б, В ; пер. Беломорский 37-69; пер. Днепровский 38-64, 35-61; пер. Игарский 38-66, 29-63; пер. Донецкий 23-39, 36-66; пер. Хоперский 23-39, 26-44; пер. Медведицкий 28-48, 25-47; пер. Сальский 28-44; ул. Белорусская 21-55;ул. 20 линия 47-67; ул. 22 линия 46-66, 47-75; ул. 24 линия 26-50; ул. Лекальная 9-27; просп. Коммунистический 48А, 48Б, 46, 46/1, 44; ул.Козлова 13-27, 14-29; ул. Нефедова 11-27; ул. Текучева 69-89, 140-156; 11улица 27-35, 42-58; пер Скрыпника 43-45, 48-56; пер.Гвардейский 63-71.

С 10 до 11 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Большая Садовая, 108-124, 124А; ул. Социалистическая, 138, 141, 152, 160.

А с 10 до 12 часов свет отключат на ул. Содружества 39/2, 39/3; ул. 339 Стрелковой Дивизии 1-3.

Всего час, с 11 до 12 часов, электроэнергия будет отсутствовать по адресам: ул. Большая Садовая 100-110; ул. Социалистическая 125-133, 133Б, 128-134; ул. Чехова 36, 42-46, 27-29; ул. Петровская 13; пер. Крыловской 38, 40, 31-37.

С 13 до 14 часов света не будет на ул. Б. Садовая 104-108; ул. Чехова 23, 29, 44, 46.

А с 13:30 до 16 часов электричество снова отключат на ул. Содружества 39/2, 39/3; ул. 339 Стрелковой Дивизии 1-3.

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