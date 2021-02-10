Ростовские врачи спасли недоношенного ребенка весом менее килограмма

Новорожденный провел в перинатальном центре три месяца Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи Ростовского перинатального центра спасли мальчика, который родился на свет с экстремально низкой массой тела.

Женщину экстренно привезли в медучреждение из Азова. Ребенок весом в 900 граммов появился на свет на 27-ой неделе беременности. Недоношенный пятимесячный мальчик нуждался в особом уходе. Медики приняли решение о переводе новорожденного в отделение реанимации. В течение длительного времени за ребенком круглосуточно наблюдали специалисты.

После родов малыш провел в перинатальном центре около трех месяцев, пока врачи окончательно не убедились в том, что мальчик окреп и его жизни ничего не угрожает.

Сейчас мама с сыном уже находятся дома. Родители назвали малыша Степаном.

Ранее в Ростовской области врачам удалось спасти ребенка весом 1100 граммов.

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