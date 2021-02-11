Отключение света в Ростове-на-Дону 11 февраля 2021 года: более сотни домов останутся без электричества

Отключения света в Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 11 февраля 2021 года: будут проводиться работы по профилактике аварийных ситуаций. Электричеством не смогут воспользоваться более тысячи человек. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 11 февраля, с 9 до 16 часов свет отключат на просп. Космонавтов 26, 28, 30/22; ул. Королева 22, 22Г, 24/2, 28А; ул. Красноармейская 262, 262А, 266; ул. Восточная 47, 51, 51А; ул. 6 линия 7, 9; ул. 8 линия 1-11, 2-20; ул. 10 линия 1-15, 2-16; ул. Майская 30-42, ул. Советская 31-39.

А с 9 до 17 часов электричества не будет по адресам ул. Казахская 20-42; ул. 2-я Киргизская 45-47, 32; пер. Манычский 3-31, 6-34; пер. Сальский 1-27, 2-24; пер. Медведицкий 1-21, 2-24; пер. Донской 1-21, 2-32; пер. Хоперский 1-21, 2-24; просп. Коммунистический 49, 49/1, 49/3, 47, 51, 53; ул. Малюгиной 21-61, 4-42; 1-й переулок, 1-21, 4-20; ул. Филимоновская 35-37, 2-8; пер. Безымянный 27-31, 24-38; пер. Желябова 6, 16; ул. Межевая 160-168; ул. Нагорная 132-170, 129-177; ул. Трудящихся 138-152, 155-191; просп. Буденновский 101; ул. Дранко 108 А, Б, 112; ул. Козлова 65А.

С 10 до 12 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Проселочная 19, 21/2; ул. Тружеников 11, 13; ул. В. Нольная 2, 6; ул. Каяни 2-4,3-5; ул. Советская 57.

С 10 до 15 часов отключат электричество на ул. Филимоновская 217; ул. Соколова 72, 78, 80; ул. Чехова 101.

С 12 до 16:10 часов света не будет в домах ул. В. Нольная 3-7, 4-8, 2/59; ул. Советская 61,63; ул.2 линия 4, 2/55.

А с 13 до 16 часов электроэнергия будет отсутствовать по адресам: ул. Проселочная 19, 21/2; ул. Тружеников 11, 13, 23, 70А.

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