В Ростове курьера избили из-за дорогого телефона

Полицейские установили личности задержанных
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В центре Ростова двое мужчин избили доставщика еды, а после отобрали его мобильный телефон и сбежали.
В полиции курьер рассказал, что неизвестные настойчиво потребовали отдать телефон в то время, как он оформлял заказ для клиентов. Затем мужчины нанесли ему несколько ударов, отобрали гаджет и сбежали с мобильником.
К счастью, неподалеку проезжали сотрудники полиции. Нападавшие, увидев патруль, попытались скрыться, что вызвало подозрение у правоохранителей. Их задержали и доставили в отделение
Во время расследования выяснилось, что ранее подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности за кражу и грабеж, рассказали в донском полицейском главке.
Ранее "Комсомольская правда - Ростов" писала, что в Ростовской области экс-сотрудников ГИБДД подозревают в организации преступной схемы ежемесячных поборов с инспекторов.
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