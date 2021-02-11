В Ростове курьера избили из-за дорогого телефона

Полицейские установили личности задержанных Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В центре Ростова двое мужчин избили доставщика еды, а после отобрали его мобильный телефон и сбежали.

В полиции курьер рассказал, что неизвестные настойчиво потребовали отдать телефон в то время, как он оформлял заказ для клиентов. Затем мужчины нанесли ему несколько ударов, отобрали гаджет и сбежали с мобильником.

К счастью, неподалеку проезжали сотрудники полиции. Нападавшие, увидев патруль, попытались скрыться, что вызвало подозрение у правоохранителей. Их задержали и доставили в отделение

Во время расследования выяснилось, что ранее подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности за кражу и грабеж, рассказали в донском полицейском главке.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" писала, что в Ростовской области экс-сотрудников ГИБДД подозревают в организации преступной схемы ежемесячных поборов с инспекторов.

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