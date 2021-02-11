Народный календарь на 11 февраля: стукнете мужа стиральной доской и он будет нежен и ласков

Народный календарь на 11 февраля Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Народный календарь на 11 февраля: про этот день наши предки любили говорить так: "Февраль и теплом приласкает, и морозом отдубасит".

Чаще всего по приметам 11 февраля судили о погоде. Если в это день шел снег, а хлопья были крупными, то считалось, что к оттепели. Если же было холодно, то говорили, что август будет жарким. А когда в этот день запотевали стекла двойных окон в доме, замечали, что это к похолоданию.

Кроме того, можно было предсказать, каким будет предстоящий март. Если ночь с 10 на 11 февраля выпадала на новолуние, то первая половина марта должна была быть такой, как весь этот день, а если на полнолуние, то идентичной должна была быть вторая половина марта.

Рыбаки отмечали, что именно 11 февраля в крупных водоемах начинался клев рыбы. А девушки в этот день пекли к ужину кулебяку - считалось что этот деликатес будет счастливым и принесет радость всем, кто его отведал. Дамы также завели за правило в этот день бить мужей - слегка, конечно! Ведь если стукнуть супруга деталью от прялки или стиральной доской, то он сразу должен был стать нежным и ласковым.

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