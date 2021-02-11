Городская мэрия занялась поисками здания для музея истории Ростова

В Ростове ищут здание для городского исторического музея Фото: "КП" Архив

В донской столице передвинули сроки создания музея истории Ростова-на-Дону. Мэрия занялась поисками здания, в котором в скором времени будет размещаться музей. Срок реализации проекта пришлось перенести с 2021 на 2023 год.

В 2019 году городская администрация города запланировала создание экспозиции, посвященной городу. Изначально предполагалось, что музей будет располагаться в бывшем здании департамента ЖКХ – на Социалистической, 77/74.

- Но позже выяснилось, что проектно-сметная документация на его капитальный ремонт не соответствует требованиям пожарной безопасности для хранения музейных ценностей, - сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в администрации.

В связи с этим власти от этой идеи отказались и продолжили поиски здания для музея. Но пока подходящих помещений найти не удалось. Власти уверяют, что в 2023 году у города все-таки появится свой исторический музей.

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