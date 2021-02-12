Отключение света в Ростове-на-Дону 12 февраля 2021 года: отключения пройдут в разных районах города

В Ростове пройдут новые отключения света Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 12 февраля 2021 года: без электричества придется посидеть сотням ростовчан. Причиной отключений станет профилактика аварийных ситуаций.

В пятницу, 12 февраля, с 9 до 12 часов отключения света ожидаются по адресам ул. Спартаковская 20, 25; ул. Дунаевского 17; просп. Стачки 20-26.

С 9 до 16 часов света не будет на просп. Космонавтов 26, 28, 30/22; ул. Королева 22, 22Г, 24/2, 28А; ул. Вавилова 54, 54А, 60, 68; 70, 70Б, 71, 71/1; просп. Королева 1А, 1Б, 1В, 1Г; ул. Неклиновская 43А, 45А.

С 9 до 17 часов электроприборами не смогут воспользоваться ул. Казахская 84, 86, 88, 88/1, 153; ул. Чистопольская 9; ул. Смены 2/36; пер. Раздорский 2; просп. Коммунистический 49/2; ул. 2-я Краснодарская 96/3, 96/4, 96/5; ул. Борко 3, 5, 7/1; ул. Добровольского 1Б, 1/1, 1/2.

С 10 до 12 часов электричество отключат по адресам просп. Коммунистический 43, 43/1, 43/4, 55; ул. Города Ле-Ман 5А.

С 10 до 15 без света придется посидеть жителям ул. Филимоновская 217; ул. Соколова 72, 78, 80; ул. Чехова 101.

С 12 до 16 часов света не будет на ул. Дунаевского 1-27, 2-24; ул. Сакко и Ванцетти 1-43; просп. Стачки 26/1.

С 13 до 16 часов электроэнергия будет отсутствовать на просп. Коммунистический 49, 49/3, 55; ул. Амбулаторная 153, 95-115; пер. Глиссерный 1-53,2-52; пер. ОГПУ 1-13; ул. Перекопская 29-59, 32-78; пер. Пинский 1-13, 2-16; ул. Подгорная 1-57, 2-20, 42-58; ул. Портовая 181-207; пер. Саперный спуск 1-51, 2-48, 50-54; пер. Шефский Спуск 1-61, 2-58; пер. Булановский 1-31, 2-54; пер. Деревянко 1-27, 2-32, 40-46; пер. Марийский 2-36, 3-23; пер. Демьяна Бедного 26-32.

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