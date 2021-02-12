Народный календарь на 12 февраля: родившиеся в этот день дети смогут понимать язык зверей и птиц

Не стоит стирать, вязать и прясть в этот день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Народный календарь на 12 февраля: в этот день стоит строить планы на будущее и в скором времени они обязательно исполнятся. Лучше всего пойдет мужская работа по двору, а если вынести за дверь старую обувь, то можно "зазвать" в дом счастье и радость.

По этому дню древние "синоптики" часто судили о предстоящей погоде. Издавна считалось, что если будет дуть сильный ветер, то все последующие времена года будут дождливыми. А вот, если снег падал хлопьями или деревья покрывались инеем, это значило, что в скором времени начнется оттепель. Круги, появляющиеся вокруг солнца сулили урожайный год.

Категорически запрещалось в этот день прясть пряжу, стирать и вязать, считалось, что это не к добру. А вот у мужчин вся работа по двору 12 февраля шла как никогда лучше. Стоит отметить, что наши предки не очень любили загадывать на будущее, но 12 февраля наступал именно тот день, когда можно было строить планы на будущее и в скором времени они сбывались.

Дети рожденные в этот день, становясь взрослее, отлично понимали язык зверей и птиц. И наконец, всем находящимся в ссоре необходимо было помириться до 14 февраля, иначе им предстояло ссориться весь предстоящий год.

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