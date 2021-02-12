В Ростовской области нашли 19 снарядов в местах сражений ВОВ

Дончане до сих пор находят боеприпасы времен ВОВ Фото: Анар МОВСУМОВ

В Ростовской области в январе и феврале саперы обезвредили 19 боеприпасов, оставшихся в земле со времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы - в том числе, минометные заряды - обнаружили на территории Каменского, Тарасовского и Неклиновского районов. Об этом рассказали в правительстве региона.

Опасные предметы чаще всего находят в тех районах Дона, где шли самые кровопролитные бои. Неразорвавшихся или складированных во время войны боеприпасов особенно много в Неклиновском районе, через который проходил Миус-фронт. Бои на этой фронтовой линии по своей значимости и масштабам потерь сопоставимы с битвой на Курской дуге.

Ржавые боеприпасы находят как волонтеры-поисковики, так и обычные жители. О каждом случае дончане сообщают в экстренные службы. После этого на место приезжают специалисты, которые вывозят опасные находки. В 2020-м саперы обезвредили в Ростовской области более 1,7 тысячи боеприпасов времен ВОВ.

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