Цены на самые востребованные продукты в Ростовской области снова поползи вверх

Жителям области придется платить больше.
Фото: Сергей БАЛАНОВ
В Ростовской области цены на ряд наиболее востребованных продуктов снова поползли вверх. По данным Ростовстата, подорожали овощи, мясо и рыба. По некоторым позициям наблюдается незначительный рост, однако есть и более существенные изменения.
Например, плодоовощная продукция в январе, по сравнению с последним месяцем 2020 года, подорожала в среднем на 4,5 процента. В наборе, который учитывает статистика, входят картошка, морковь, капуста и другие овощи и корнеплоды. Зафиксирован незначительный рост цен на "молочку" - 0,2 процента. Рыба и мясо стали дороже на 1,1 процента, алкоголь - на 0,4 процента.
Однако есть и положительная для покупателей динамика. Сильнее всего упали в цене яйца. Теперь их можно приобрести по цене на 5,2 процента меньше, чем в декабре прошлого года. Немного подешевело сливочное и подсолнечное масло.
В целом, цены на продовольственные товары выросли на 0,8 процента, на непродовольственные - на 0,5 процента. На платные услуги цены и тарифы почти не изменились.
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