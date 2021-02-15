Отключение света в Ростове-на-Дону 15 февраля 2021 года: горожанам предстоит остаться без электричества на несколько часов

Ростов ждут новые отключения света Фото: Алексей ФОКИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 15 февраля 2021 года: без света останутся не только окраинные, но и центральные улицы города. Электричество не будет работать в течение нескольких часов.

В понедельник, 15 февраля, с 9 до 16 часов электричество будет отсутствовать ул. 6 линия 7, 9; ул. 8 линия 1-11, 2-20; ул. 10 линия 1-15, 2-16; ул. Майская 30-42, ул. Советская 31-39.

С 9 до 16:30 света не будет по адресам пер. Днепровский 124/5; СТ «Восход»; СТ «Ветеран РСМ».

А с 9 до 17 часов электроприборами не смогут воспользоваться люди, проживающие на пер. Безымянный 27-31, 24-38; пер. Желябова 6, 16; ул. Кручинина 8-58, 5-57; ул. Межевая 160-168; ул. Нагорная 132-170, 129-177; пер. Рыбный 30, 34-44, 21-29; ул. Трудящихся 138-152, 155-192, ул. Обороны 11-35, 8-32; пер. Халтуринский 15-17, 10-12; пер. Братский 8-10; ул. Детская 196-244, 221-263; ул. Солидарности 219-287, 208-244; ул. Кржижановского 197-243, 222-264; пер. Роговский 1-69, 2-44; ул. Гарибальди 1-81, 2-78; пер. Равенства 5-67, 8-64; ул. Книжная 177-213, 196-246; ул. Новостроевская 173-219, 182-230; пер. Руднева 4-40, 58-78, 7-43, 61-73; пер. Коновалова 1-23, 2-20; пер. Днепродзержинский 2-26, 5-39 ; ул. Казахская 109-149, 76-82; пер. Обский 1-3, 7/2, 2-4; ул. Цветочная 2-34, 1-21; пер. Мариупольский 1-13, 2-10; ул. 2-я Краснодарская 151-159, 96/1, 96/7, 96, 96/6, 98/2, 92/2; ул. 6-я Проектируемая 26А, 98; ул. Портовая 141-181

С 10 до 11 часов свет отключат по адресам ул. Пушкинская 179-181; просп. Кировский 80-84, 57, 57А.

С 10 до 12 часов электричества не будет на просп. Коммунистический 43, 43/1, 43/4, 55; ул. Города Ле-Ман 5А.

С 10 до 14 часов без света придется посидеть жителям просп. Космонавтов 32, 32А, 32В, 34, 34А, 34Б, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/3; просп. Королева 21/32, 21Б, 21В.

С 11 до 12 электроэнергию отключат по ул. Пушкинская 195, 197, 199, 211; ул. М. Горького 180-214, 229-243; ул. Адыгейская 31-41, 26-34; пер. Крепостной 95-99.

С 13 до 14 часов света не будет на ул. Малюгиной 212-214, 225-227; ул. Филимоновская 174, 180; просп.Чехова 94-96; 87-97.

С 13 до 16 часов отключения света ожидаются на просп. Коммунистический 43, 41, 43/2, 43/3, 45, 47.

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