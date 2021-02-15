Народный календарь на 15 февраля: по этому дню судили о предстоящей урожайности

Народный календарь на 15 февраля Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Народный календарь на 15 февраля: этот день именуется Сретением. По его течению наши предки судили о том, какой будет предстоящая весна, выдастся ли год урожайным и особенно тщательно наблюдали за поведением животных, так как считалось, что если в этот день петух выпьет воды, то хозяина неминуемо настигнет какая-либо беда..

Наши прадеды считали, что, если 15 февраля выпадет снег, то весна будет дождливой, а лето придет еще очень не скоро. Ожидать наступления тепла не стоило и в том случае, если в ночь перед этим днем вы заметили на небе большое количество звезд. Если погода выдавалась облачной, то обязательно вслед за этим должны были прийти холода. А также, если на 15 февраля выпадает оттепель, то предстоящая весна будет ранней и теплой, а если холода - то холодной. Если свиньи начинали тереться обо все, что ни попадя, то обязательно в скором времени выпадет снег, а если еще и поросята визжат - так и вовсе вместе с холодами. А вот хорошей приметой считалось хорошенько покормить домашнюю птицу овсом, тогда она должна была начать хорошо нестись и выводить большое потомство.

Что же касается урожая, то здесь ему уделялось особое место. Предки были уверены, что если 15 февраля начинается капель, то урожай пшеницы будет отличным, а если же метет вьюга, то год выдастся неурожайным. Утренний снег свидетельствовал об урожае ранних хлебов, если же он шел днем, то средних, а если вечером - поздних. Раем для фермеров было увидеть большие сосульки на краю крыши, так как считалось, что именно тогда урожай выдастся на славу. Если в этот день снег переметал дорогу, то надо было обязательно сеять просо, а если же было тепло и начиналась капель, то пшеницу, лен надо было высеивать, если в течение дня было тихо, а по небу плыли красные облака. Если же начинало капать с крыш 15 февраля, то должны были уродиться пшеница и конопля, а если же поднимался ветер, то пойдут фрукты.

Издавна считалось, что на Сретение зима встречается с весной. Морозы в середине февраля обещали быть последними и весна потихоньку уже начинала вступать в свои права. Дальняя дорога 15 февраля считалась не лучшей идеей, так как можно было увязнуть в первой же яме. В этот день было принято зажигать свечи, которые назывались громницами - этот обряд защищал дом от пожаров и отгонял бесов. А освященной на сретение водой можно было даже исцелять многие болезни.

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