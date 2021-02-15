В уклонении от уплаты налогов обвинили местного бизнесмена

Донской бизнесмен попался на неуплате налогов Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Местный бизнесмен попал в руки правоохранителей после того, как не уплатил в казну крупную сумму денег.

Следователям удалось выяснить, что бывший генеральный директор и учредитель ООО «Белый Двор Т» Артем Екушевский. с 2013 по 2014 год уклонялся от уплаты налогов. Он все это время включал в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость фальшивых сведений о финансово-хозяйственных отношениях с фиктивными организациями. Общая сумма его долга составила более 235 миллионов рублей. В настоящее время он признан виновным по статье 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налога в особо крупном размере".

- Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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