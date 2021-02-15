После звонка телефонного мошенника дончанка лишилась 60 тысяч рублей

Собственникам пластиковых карт советуют отказаться от общения по телефону с людьми, которые представляются сотрудниками службы безопасности банков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лжесотрудник банка обманул жительницу Семикаракорского района. Женщина пошла на поводу у якобы представителя службы безопасности банка, который рассказал заранее приготовленную историю о финансовых махинациях с ее счетом. Об этом сообщили в донском главке.

- Желая обезопасить свои деньги от мошенников, дончанка продиктовала все данные своей банковской карты, - рассказали специалисты. - После этого ей пришло смс-сообщение о списании с ее пластиковой карты 60 тысяч рублей. Пострадавшая от действий телефонных аферистов написала заявление в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сейчас полицейские пытаются выйти на афериста.

В последнее время жители Ростовской области все чаще страдают от действий телефонных мошенников. Преступники заработали на доверчивости дончан десятки миллионов рублей.

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