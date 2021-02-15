В Ростовской области мужчина до смерти забил палкой своего знакомого

В Ростовской области местный житель убил своего приятеля Фото: "КП" Архив

В Ростовской области местный житель избил до смерти своего приятеля.

Следователям удалось выяснить, что трагический инцидент произошел 13 февраля в одном из домов города Новошахтинска. 39-летний мужчина пришел в гости к своему 49-летнему приятелю и внезапно между ними возникла ссорой, в результате которой подозреваемый нанес ему множество ударов палкой по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления. Подозреваемого смогли найти и оперативно задержать. Свою вину злоумышленник полностью признал. В настоящее время он обвиняется по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

- Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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