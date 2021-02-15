Лжесотрудник банка лишил крупной суммы денег пожилую дончанку

В Ростовской области очередной мошенник лишил сбережений пожилую дончанку Фото: "КП" Архив

В Ростовской области полиция разыскивает злоумышленника, обманувшего пожилую дончанку.

В таганрогский отдел полиции обратилась 63-летняя местная жительница и сообщила, что с ее банковского счета пропала крупная сумма денег. Перед этим ей позвонил незнакомый номер и голос на том конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Злоумышленник быстро втерся в доверие и убедил потерпевшую в целях безопасности снять в банкомате деньги. Сумма, которую он потребовал, составляла 115 тысяч рублей. А затем женщина должна была положить их на якобы защищенный расчетный счет. Но как только она выполнила все требования, то поняла, что лишилась своих сбережений.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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