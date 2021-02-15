Кровавая драма: ростовчанин разделался с незнакомцем в квартире бывшей жены

В Ростовской области мужчина зарезал незнакомца в квартире экс-супруги Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области мужчина зарезал незнакомца в квартире бывшей супруги.

В ходе следствия стало известно, что инцидент произошел в субботу, 13 февраля, в городе Батайске. 40-летний местный житель пришел в квартиру своей супруги и застал там 35-летнего незнакомца. В порыве ярости он схватил нож и нанес как минимум четыре удара ему в шею. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. Правоохранителям удалось его задержать и в настоящее время он обвиняется по статье 105 УК РФ "Убийство".

Позже стало известно, что в сентябре 2020 года подозреваемый вышел из тюрьмы, куда попал за аналогичное преступление.

- По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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