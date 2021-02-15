В донском регионе судебного пристава осудят за служебный подлог

Донской судебный пристав пойдет под суд за служебный подлог Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области под суд пойдет судебный пристав за осуществление служебного подлога.

В Орловском районе в отношении судебного пристава-исполнителя заподозрили в совершении преступлении по статье 292 УК РФ "Служебный подлог". Следователи выяснили, что с апреля 2015 года по ноябрь 2020 года он, используя свое служебное положение незаконно прекратил исполнительное производство в отношении жительницы пос. Орловский. Она имела долги перед четырьмя кредиторами. Своими действиями он причинил ущерб интересам заинтересованных организаций на общую сумму 187 тысяч рублей.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кровавая драма: ростовчанин разделался с незнакомцем в квартире бывшей жены.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!