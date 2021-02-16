Отключение света в Ростове-на-Дону 16 февраля 2021 года: сотни ростовчан не смогут воспользоваться электроприборами

Анонсированы новые отключения света в Ростове-на-Дону Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 16 февраля 2021 года: вскипятить электрический чайник и прийти на работу свежевыбритым электробритвой удастся не всем ростовчанам. Отключения будут связаны с профилактикой аварийных ситуаций. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 16 февраля, с 9 до 16 часов отключения света ожидаются по ул. Грекова 3-35, 4-34; ул. Полторацкого 72-120, 87-119; ул. Цимлянская 1-41, 2-40; ул. Чкалова 75-97, 92-118; ул. Кировоградская 19-47, 28-50; ул. Демитрова 36-74, 41-51; ул. Коллективная 31-77, 36-66; ул. Ш. Руставелли 60-90; ул. Молокова 17/53; ул. Козлова 13-27, 14-29; ул. Нефедова 11-27; ул. Текучева 69-89, 140-156; 11-я улица 27-35, 42-58; пер.Скрыпника 43-45, 48-56; пер. Гвардейский 63-71.

С 9 до 16:30 часов электричество отключат по ул. Штахановского 10, 12, 12/1, 12/2.

С 9 до 17 часов света не будет на ул. Вятская 27, 29; ул. 2-я Краснодарская 1-21, ул. Кулагина 2-6, 12-26, 7, 11; ул. Международная 7-23, 12-24; ул. Плеханова 1-19, 24-66; ул. Ревкомовская 1-33, 2-30; ул. Свердловская 2-24, 13-47; просп. Стачки 51-79, 32А; ул. 9-я линия 1-19, 2-20; ул. 11-я линия 1-9, 2-12; ул. Закруткина 31-35; ул. Советская 26-32.

С 10 до 12 часов электричество будет отсутствовать на ул. М. Горького 119, 86-90.

А с 10 до 13 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Добровольского 6/3, 8/1 ,8/2, 8/3, 10/1; ул. Волкова 3/4; ул. Комарова 7/4, 9/5.

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