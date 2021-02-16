Народный календарь на 16 февраля: не надевайте черное и не занимайте деньги, если не нужны неприятности

Народный календарь на 16 февраля Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 16 февраля: в этот день наши предки всеми силами пытались задобрить домового. Считалось, что именно сегодня он собирается озорничать. Например, очень хотелось "хозяину" покататься на лошадях ночью и иногда он даже мог заездить их до смерти, чтобы этого не произошло, коневоды привязывали к гриве своих питомцев кнуты и портянки, тогда животные и оставались целы.

Чтобы отвлечь домового от шалостей, женщины оставляли в углу горшочек с кашей, считалось, что он поест и забудет, что собирался натворить. А также в этот день все старались украсить веник, так как думали, что именно за ним и находится жилище домового. Мести 16 февраля пол категорически запрещалось, так как веником можно было прогнать домового и жилище осталось бы без защиты.

Если ночью был иней, то днем ждать тепла не стоило, а если кошка начинала скрести пол, то это к снегопаду. Обычно к этому дню уже начинала очень хорошо клевать рыба.

Кроме того, считалось, что для того, чтобы избежать неприятностей 16 февраля, не стоит надевать черное и брать деньги в долг.

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