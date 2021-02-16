Ростовский фермер получил условный срок за мошенничество

В Ростовской области фермер получил условный срок и крупный штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице вынесли приговор в отношении владельца агрофирмы «Калитва» Александра Мордасова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Его обвинили по статье "Мошенничество".

Судом было установлено, что обвиняемый похитил деньги, которые были выделены в качестве субсидии на помощь сельхозпроизводителям.Общая сумма ущерба составила 32 миллиона рублей.

- Преступление раскрыли сотрудники УФСБ. После этого по факту мошенничества завели уголовное дело, - говорится в тексте сообщения.

Кировским районным судом был вынесен приговор. Обвиняемого приговорили к четырем годам заключения условно. Кроме того ему надлежит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

А также с него потребовали взыскать 32 миллиона рублей.

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