Отключение света в Ростове-на-Дону 17 февраля 2021 года: отключения электричества коснутся сотен ростовчан

Новые отключения света ожидаются в донской столице Фото: "КП" Архив

Отключения света в Ростове-на-Дону: свет отключат во множестве домов донской столицы. Стоит отметить, что отключения коснутся сотен местных жителей в разных районах города. Причиной отключений станут технические работы. Об этом сообщает компания "Донэнерго".

В среду, 17 февраля, с 9 до 16 часов без света останутся жители ул. Новая 1-27, 2- 10; просп. Шолохова 45-85; пер. Бакинский 1-5, 2-6; ул. Мира 6, 8; ул. Журавлева 12-30, 11-31; ул. Очаковская 1-25, 2-28; ул. Кр. Зорь 67-105, 76-110; ул. Петровская 55-59, 80-82, 90; ул. Станиславского 141-185, 188-248; ул. Социалистическая 166.

С 9 до 17 часов без света придется посидеть ростовчанам, живущим по адресам: просп. 40- летия Победы 45В, 53Б, 53В, 53Д, 53Е; пр. 40 лет Победы 55А, 55Б, 55В, 55Г, 55Д, 55Е; ул. Малиновского 11Г; просп. Стачки 248; ул. Пахотная 1-31, 20-86; просп. 40 Лет Победы 150-162; пер. Молочный 88-93, 64-68; ул. Варфоломеева 264, 274, 276; пер. Газетный 110/264;м просп. Буденновский 101; ул. Дранко 108А, 108Б, 112; ул. Козлова 65А.

С 9 до 18 часов света не будет по ул. Суворова 19/22, 20А; ул. Б. Садовая 71.

С 10 до 11 часов электроэнергия будет отсутствовать по ул. Журавлева 37-39, 30-48; ул. Социалистическая 164-186, 167-181; ул. Б. Садовая 142-144; пер. Крепостной 59.

С 10 до 13 часов свет отключат на ул. Ленина 90Г, 90Д, 90Е; ул. Врубовая 17, 17А, 17/1, 32; ул. Амбулаторная 153, 95-115; пер. Глиссерный 1-53, 2-52; пер. ОГПУ 1-13; ул. Перекопская 29-59, 32-78; пер. Пинский 1-13, 2-16; ул. Подгорная 1-57, 2-20, 42-58; ул. Портовая 181-207; пер. Саперный спуск 1-51, 2-48, 50-54; пер. Шефский спуск 1-61, 2-58; пер. Булановский 1-31, 2-54; пер. Деревянко 1-27, 2-32, 40-46; пер. Марийский 2-36, 3-23; пер. Демьяна Бедного 26-32.

С 10 до 16 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Самаркандская 2-30, 3-31; ул. Витебская; ул. Рахманинова 6-54, 1-79; ул. Алданская ; ул. Ландшафтная; пер. Госпитальный 45-71,50-76; пер. Местный; пер. Чалтырский 25-49,24 -50; пер. Оршанский; ул. Кантемировская; пер.Железногорский.

А с 10 до 15 часов обесточат ул. Журавлева 37-39, 30-48; ул. Социалистическая 164-186, 167-181; ул. Б. Садовая 142-144; пер. Крепостной 59.

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