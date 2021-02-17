Народный календарь на 17 февраля: категорически запрещено стричься, мыться и обрезать ногти

Народный календарь на 17 февраля Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Народный календарь на 17 февраля: этот день еще называют днем Николы Студеного. Наши предки считали, что морозы на Николу самые лютые, а снегопады самые сильные. Но стоит отметить, что тем, кто родился 17 февраля, покровительствует святой Николай Угодник. Кроме того, в этот день обозначенному святому молились и хозяйки, будучи в хлеву, они просили, чтобы разгулявшиеся хищники не задрали скотину. Обращались к Николаю Угоднику и те, кто собирался в этот день в дальнюю дорогу, так как, если этого не сделать, можно было заблудиться чуть ли не в трех соснах.

Если 17 февраля выпадало на полнолуние, то в лесу появлялось множеств зайцев. Но приходилось зверькам отнюдь нелегко, потому что именно на эту пору выпадали брачные игры лис и волков.

Наши предки уверяли, что лучше в этот день воздержаться от стрижек, обрезания ногтей и мытья, так как от этого может статься потом худо. Знахари и колдуны заговаривали ветер и делали отвороты и привороты именно 17 февраля. Кроме того, в это день они исцеляли страдающих заболеваниями желудка и поджелудочной железы. Издавна считалось, что если в ночь на 17 февраля приснилась птица, то это к добрым вестям, а если свинья - ждите жизненных испытаний.

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