Жителям сгоревшего в Таганроге дома власти предоставили первую финансовую помощь

В пожаре один человек погиб Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Ростовской области направило деньги для первой помощи пострадавшим от пожара Таганроге. Жителей многоквартирного дома временно разместили в гостинице. Пока что люди не могут вернуться в квартиры, у дома практически отсутствует кровля.

Объем оперативной помощи - 1 миллион 350 тысяч рублей.

- Эти деньги пойдут 16 погорельцам, утратившим имущество первой необходимости, - отметили в пресс-службе областного правительства.

Еще полтора миллиона рублей выделила администрация Таганрога. На эти средства развернули пункты временного размещения, организовали питание для эвакуированных людей. Также 47 пострадавшим таганрожцам была предоставлена единовременная материальная помощь.

Напомним, ЧП случилось в многоквартирном доме в Таганроге на улице Бульварная. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов» источник в правоохранительных органах региона, днем в одной из квартир, по предварительным данным, произошло замыкание в старом ламповом телевизоре. Это и стало причиной возгорания. Огонь быстро распространился по квартире и перекинулся на крышу.

- Площадь пожара в жилом помещении составила 50 квадратных метров. Площадь на кровле - 550 квадратных метров, – рассказал собеседник издания.

Пожарных вызвали жильцы дома. К сожалению, хозяина квартиры, в которой произошел пожар, спасти не удалось. Пенсионер погиб на месте происшествия.

Спасатели эвакуировали жильцов. Крыша здания полностью сгорела, а квартиры оказались залиты водой. На время ремонта, если он окажется возможен, погорельцам должны предоставить временное жилье в маневренном фонде.

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