В Ростове больше полсотни спасателей тушили пожар на складе

Специалисты устанавливают причину пожара. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

В результате пожара в складском помещении на Таганрогской 144A выгорела площадь в 100 квадратных метров.

На пульт дежурного звонок о пожаре поступил в 15:24. После этого на место незамедлительно выехали спасатели. Спустя двадцати минут огонь локализовали, а еще через полчаса полностью потушили.

В пресс-службе регионального управления МЧС рассказали, что к ликвидации огня привлекли 60 пожарных и 19 единиц техники.

Сейчас специалисты устанавливают причину внезапно вспыхнувшего в складском помещении огня.

Напомним, этой зимой крупный пожар произошел в центре Ростова-на-Дону в супермаркете "Кооператор Дона". Общая площадь пожара составила около 600 квадратных метров. Спасатели эвакуировали более 100 жильцов, в числе которых оказались десять лежачих больных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По всей строгости закона: ростовчанина осудили за то, что следил за знакомым

Ближайшие месяцы мужчина проведет в колонии строго режима (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.