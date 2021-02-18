Отключение света в Ростове-на-Дону 18 февраля 2021 года: электричество будет отсутствовать в разных районах города

Новые отключения света ждут ростовчан Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 18 февраля 2021 года: без света придется посидеть сотням ростовчан. К счастью, отключения будут недолгими. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом сообщает компания "Донэнерго".

В четверг, 18 февраля, с 9 до 12 часов электроэнергия будет отсутствовать по адресам: ул. Морозовская 2-10, 1-33; пер. Доломановский 95-97.

С 9 до 16 часов свет отключат по ул. Черепахина 33-91, 16-70; ул. Катаева 67-91, 46-70; ул. Варфоломеева 15-49, 34-68; пер. Приволжский 3-30; 1-й переулок 1-37, 4-40; 2-й переулок 19-21; ул. Малюгиной 1-61, 4-42; ул. Филимоновская 35-37, 2-8.

С 9 до 17 часов электричества не будет по адресам ул. Шатурская 23-55, 18-42; ул. Волгостроевская 1-35, 2-42; ул. Кржижановского 77-115, 96-130; пер. Гельца 1-19, 2-16; ул. Марины Расковой 1-11, 2-14; ул. Герцена 87-135; ул. Якуба Колоса 1-7, 2-8; ул. Владиленская 223; ул. Белореченская 1-5; пер. Гродненский 2-6, 3-9; ул. Достоевского 6-62, 1-49; ул. КИМа 2-16, 1-35; пер. Кумский 2-6, 3-7; пер. Майкопский 2-18, 7-33; ул. Песчаная 4-24, 1-15; ул. Писательская 10-52, 7-65; пер. Силикатный 14-26, 29-47; пер. Сулинский 1-15; просп. Королёва 9, 9Б, 9В, 9/1, 11/1; ул. Добровольского 32, 34, 34/1, 34/2, 36/3.

С 10 до до 11 часов обесточат пер. Университетский 107, 111, 113; ул. М. Горького 176, 191-219.

С 10 до 12 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Свердловская 3, 5, 37; ул. Кулагина 48; ул. Батуринская 15/1, 15/15, 13/1.

С 10 до 15 часов электричества не будет на ул. Ленина 132-206, 211-215; ул. Врубовая 81-95; ул. Суржинская 20-28, 27-37.

С 10 до 17 часов без света придется посидеть жителям ул. 5 линия 4; ул. Закруткина 41/43, 52/10; ул. Советская 44, 46.

А с 13 до 16 часов без электроэнергии останутся жители ул. Батуринская 20-70, 51-99; ул. Горбачёва 99-123, 127; ул. Курортная 45-65, 46-66; ул. Кулагина 17, 17/1, 28-44; ул. Международная 28, 25-35; просп. Ворошиловский 54, 56, 56/1, 58; ул. Лермонтовская 161.

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