Народный календарь на 18 февраля: если вы спали минувшей ночью, начинайте искать способы изгнания бесов из дома

Народный календарь на 18 февраля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Народный календарь на 18 февраля: обычно наши предки по этому дню судили, каким будет предстоящие весна и лето. Издавна считалось, что морозы в этот день сулили бурный расцвет весны и жаркое засушливое лето. Ежели прибывала вода в реках и колодцах, значит стоило ждать скорого потепления. Если этот день был теплым, то это означало, что зиме конец и морозов больше не предвидится. А вот если кожаные вещи становились гибкими и мягкими, следовало ждать снегопада.

18 февраля считалось днем мученицы Агафьи, в этот день было принято поминать усопших родственников и усердно молиться за них в церкви, в особенности за тех, кто погиб насильственной смертью. В ночь с 17 на 18 февраля спать не полагалось, так как именно в это время в дом через дымоход проникали бесы. Во избежание этого наши прадеды и прабабки замазывали трубы глиной, а все щели затыкали цветками чертополоха.

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