После звонка из банка дончанка лишилась крупной суммы

Пострадавшая обратилась в полицию Фото: Олег УКЛАДОВ

Обычный телефонный звонок принес уйму проблем жительнице Каменского района. Женщина поверила словам специалиста, представившегося сотрудником службы безопасности банка, и решила обезопасить себя от мошенников.

Дончанка хотела предотвратить сомнительные операции по списанию денег с карты. Она доверилась мужчине и назвала номер счета, срок действия карты и секретный код. После этого ей пришло уведомление о списании с карты 60 тысяч рублей. Пострадавшая попыталась перезвонить по номеру с которого ей позвонил якобы сотрудник банка, но все ее попытки оказались безуспешны.

Обманутая дончанка пришла в отделение полиции и написала заявление.

- Возбуждено дело по статье «Кража с банковского счета», - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас специалисты пытаются установить личность преступника, который обворовал женщину.

В последнее время телефонные мошенники все чаше обманывают дончан. Аферисты присылают посторонние ссылки, просят у людей назвать личные данные и представляются сотрудниками банков.

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