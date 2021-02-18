Ростовчане задолжали за воду 1,5 миллиарда рублей

Горожанам придется платить за повторное подключение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие жители донской столицы игнорируют ежемесячные платежки. Горожане накопили долги за воду в 1,5 миллиарда (!) рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовского водоканала.

Злостным должникам грозят отключения. Специальные бригады выезжают на места и ставят заглушки на трубы. Таким образом, без воды остались уже более двухсот должников.

Вернуть воду отключенным абонентам будет сложно.

- Должникам придется полностью погасить долг, а после заплатить крупную сумму за повторное подключение, - отметили в компании.

Проблема с оплатой счетов за воду осложняется еще и тем, что из-за огромных долгов горожан «коммунальщики не могут позволить провести ремонт системы водоснабжения в полном объеме, выполнять плановые работы, а также покупать необходимые для очистки воды реагенты.

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