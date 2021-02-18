В Ростовской области на двух направлениях изменится расписание электричек

Пассажирам стоит учитывать изменения при планировании поездок
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Дончанам придется быть более внимательными при планировании междугородних поездок на электричках. Расписание по двум направление временно изменится из-за плановых работ. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Так, специалисты остановят движение на сутки – 26 февраля. Электрички не будут ездить из-за работ на пути перегона Новочеркасск – Александровка. В течение всего дня там устанавливается «технологическое окно».
На трое суток движение электричек прекратится на участке Миллерово – Тарасовка. Поезда не будут обслуживать пассажиров этого направления 10, 12 и 14 марта.
- Людям стоит заранее уточнять информацию об изменении графика движения поездов на сайте перевозчика в разделе «Расписание», - уточнили в пресс-службе Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.
В преддверии 23 февраля на сочинский курорт Роза Хутор из Ростова поедут дополнительные поезда.
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