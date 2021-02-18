Дончанина обвинили в пяти кражах и покушении на убийство

В Ростовской области злоумышленник получил 12 лет колонии за пять краж и покушение на убийство Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области местного жителя признали виновным в совершении пяти краж и покушении на убийство.

Следователи выяснили, что в Красносулинском районе местный житель Андрей Рожок с апреля по май минувшего года совершил порядка пяти различных краж. Кроме того, в июне месяце он пришел к своей знакомой домой, между ними завязалась ссора, в ходе которой он несколько раз ударил ее ножом, но женщина оказала активное сопротивление, поэтому довести преступный замысел до конца злоумышленнику не удалось. Он был задержан сразу после совершения преступления. В отношении Рожка были возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ "Кража" (5 эпизодов), и 105 УК РФ "Покушение на убийство".

До суда он находился под стражей. Кроме того, стало известно, что он уже был судим за совершение убийства.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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