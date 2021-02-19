Отключение света в Ростове-на-Дону 19 февраля 2021 года: кто посидит без света пару часов, а кто-то почти целый день

Новые отключения света ожидаются в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 19 февраля 2021 года: в этот раз отключения ожидают совсем немного улиц. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщает компания "Донэнерго".

В пятницу, 19 февраля, с 9 до 16 часов электричество отключат по адресам: ул. Петрашевского 48/23, 105/1; просп. Стачки 21; пер. Белозерский 48, 48А; ул. Белореченская 23-29; пер. Ботанический Спуск 1А, 3; пер. Гродненский 1; ул. Лесопарковая 4, 10-28, 40-54, 13-17; ул. Родниковая 1-17, 2Б, 2Г, 11А, 17А.

С 9 до 17 часов света не будет по ул. 6 линия 20-38, 13-29; ул. 8 линия 20-56, 11-53; ул. Мурлычёва 69-89, 64-78; ул. Пушкинская 211, 215, 217, 221, 225 227; ул. Адыгейская 30; пер. Крепостной 99; просп. Королёва 11, 11/2, 11/3, 13, 13А, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17/1.

С 10 до 12 часов будет обесточена ул. Профсоюзная 51-85.

С 10 до 15 часов электроприборами не смогут воспользоваться ул. Зерноградская 1-47, 2-20; ул. Тибетская 78-102; ул. Скифская 55; ул. Меотская; пер. Автосборочный с 1-го по 6-ой.

С 10 до 17 часов электроэнергия будет отсутствовать по ул. Ченцова 37-69; ул. 6 линия 58; ул. 10-я линия 85, 92; ул. 14-я линия 64-78; ул. Смотровая 45; ул. Джапаридзе 12; ул. Культурная 90; ул. 8 Марта 1; ул. Городская 5-11, 4-10; ул. Джапаридзе 21-33; ул. Смотровая 27-37, 26-32; ул. Окраинная 8-16, 11-17; ул. Пирамидная 35-53, 32-48; ул. 8 Марта 25,26; ул. Курганная 27-59, 40-60А; ул. Городская 3, 2-4; ул. Джапаридзе 31; ул. Окраинная 6.

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