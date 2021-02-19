Народный календарь на 19 февраля: ничего из дома не давайте взаймы - не к добру

Народный календарь на 19 февраля Фото: Анастасия ОСИПОВА

Народный календарь на 19 февраля: это день издавна считался днем Вуколы-телятника. Было принято особо трепетно относиться к отелившимся коровам и появившимся на свет телятам. В этот день "буренкам" доставался самый лучший корм, а если она уже отелилась, то непременно давали теплой воды, чтобы молоко было теплым. Маленького теленка заносили в дом, чтобы он не простыл и не в коем случае нельзя было гладить его по спине. А хозяйки в это время жгли в хлеву чабрец - считалось, что это влияет на вкус и качество молока, а также на здоровье коровьего потомства.

Судили опять-таки и о погоде - если ударили морозы, то весна обещала быть с бурным цветом, а лето крайне жарким. Вы увидели золотисто-фиолетовую зарю - день будет теплым, а вот табак отсыревал к скорому снегу. Кроме того, если 19 февраля комнатные собачки залезали на диваны, сворачивались калачиками и прикрывали лапами носы, это значило что вот-вот ударят морозы. А если по снегу в этот день сновали полевые мыши, то погода обязательно будет пасмурной. Также наши прадеды считали, что чем на Вуколу-телятника холоднее, тем теплее будет весна.

По поверьям, если одинокий человек в этот день искренне помолится, то в скором времени он найдет себе вторую половинку. 19 февраля не принято было давать ничего из дома в долг, считалось, что это не к добру.

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