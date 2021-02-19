Жительница Шахт лишилась 350 тысяч рублей из-за телефонного мошенника

Мошенники обманом получили 350 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередной жертвой телефонных мошенников стала дончанка. Женщина поплатилась за свою доверчивость и осталась без крупной суммы денег.

Сейчас пострадавшая понимает, что попала на уловку афериста, который представился лжесотрудником банка. Он запугал жительницу Шахт заранее выдуманной историей о том, что с ее счетом якобы пытаются провернуть махинации: неизвестные хотят снять деньги. Хозяйка должна назвать все данные по счету, чтобы остановить перевод.

Владелица пластиковой карты выдала всю информацию. После этого она назвала секретный код, который пришел смс-сообщением. А в следующем уже прочла, что с ее счета сняты 350 тысяч рублей. Дончанка еще долго не могла прийти в себя после того, как поняла, что своими руками подтвердила операцию о переводе денег аферистам.

- Возбуждено дело по статье «Кража с банковского счета», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Похожая история произошла в Батайске. Аналогичным способом там обманули еще одну женщину.

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