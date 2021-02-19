На Дону два брата обнесли трансформаторную будку

Подозреваемых в краже задержали. Фото: Архив КП

В полицию обратился сотрудник службы безопасности организации. Он рассказал о краже техники с территории неохраняемого объекта. Добычей злоумышленников стали медные блоки, металлические конструкции и три трансформатора.

- Под подозрением оказались двое жителей Шахт. 32-летний ранее неоднократно судимый за кражи и грабеж, а также его 21-летний брат, ранее привлекавшийся к ответственности за кражи. Сейчас они заключены под стражу, - рассказали в пресс-службе Главного Управления МВД по Ростовской области.

Следователи выяснили, что мужчины заранее распланировали преступление. Они с осени наблюдали за объектом, позже арендовали грузовик, чтобы вывезти запчасти с территории.

Известно, что на преступление двух молодых дончан подтолкнуло отсутствие денег. Поэтому, предположительно, два брата и украли дорогое оборудование из трансформаторной будки. Все это они сдали в пункт приема металлолома. Таким образом, мужчины нанесли ущерб компании размере более 4,5 миллиона рублей.

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