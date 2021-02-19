В Ростове следственный комитет возобновил личный прием горожан

Следственный комитет возобновил личный прием граждан Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице, спустя долгое время, возобновился личный прием жителей в следственном комитете. Он находился под запретом из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Личный прием возобновлен и будет проводиться руководством управления и отделов аппарата в соответствии с графиком личного приема, размещенном на сайте следственного управления, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Но стоит обратить внимание на то, что коронавирус еще до конца не побежден, и поэтому все личные встречи будут проводиться при строгом соблюдении санитерно-эпидемиологических норм, согласно с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологичекого населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Все посетителям, равно как и работникам следственных отделов необходимо будет находиться в масках или респираторах, а также везде должны быть расставлены антисептики.

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