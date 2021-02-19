Рядом с публичной библиотекой в Ростове появится фонтан

В Ростове появится новый фонтан. Фото: скрин с видео Артемия Зайцева

В донской столице рядом с публичной библиотекой в центре города появится новый декоративный фонтан.

В настоящее время уже начались работы по его капитальному ремонту. Планируется завершить его ремонт в мае 2021 года. Об этом сообщается в паспорте объекта, который можно было рассмотреть при просмотре видео популярного ростовского блогера Артемия Зайцева на его Youtube-канале.

Также известно, что генеральным подрядчиком является компания «ФонтанГрад». Работы выполняются по заказу ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека». Как удалось выяснить блогеру, фонтан будет огорожен. Сейчас строительные работы уже развернуты на полную мощность - рабочие демонтировали плитку.

Стоит отметить, что ООО «Фонтанград» до этого занималось созданием светомузыкального фонтана в парке «Левобережный».

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