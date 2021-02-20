Отключение света в Ростове-на-Дону 20 февраля 2021 года: несколько улиц останутся без света в донской столице

Отключения света в Ростове-на-Дону 20 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 20 февраля 2021 года: свет отключат на ряде улиц донской столицы. Причиной отключения станет проведение технических работ. Об этом сообщает компания "Донэнерго".

В субботу, 20 февраля с 9 до 16 часов электричество отключат по ул. Петрашевского 48/23, 36-46, 105/1, 87-105; просп. Стачки 21, 21А, 23/48.

С 9 до 17 часов света не будет по адресам: с/т «Лесовод», ул. Гриба 1-21, 2-54; ул. Ванина 1-21, 2-22; ул. Ривкина 1-15, 2-20; ул. А. Русова 18-42, 11-21; ул. 2-ая Усадебная 1-11, 2-22; ул. 3-ая Усадебная 1-13, 2-8; ул. Пригородного лесничества.

С 10 до 15 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Мечникова 19А, 25-29, 40б, 42/2; ул. Пирамидная 79-89, 72-80; ул. Курганная 86-106, 117-133; ул. Передовая 7-13, 2-16; ул. Джапаридзе 12, 35; ул. Смотровая 43; 8 Марта 1; ул. Возрождения 90б; ул. Мечникова 23, 36, 22-28; ул. Культурная 69-85, 78-90; ул. К. Либкнехта 73-85, 94-110; ул. Джапаридзе 35-39; ул. Передовая 16-26, 13-23; ул. Смотровая 57-63, 48-52; пер. Хабаровский 97-103, 88-96.

С 10 до 16 электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. 11-я линия 41-191, 34-84; ул. 13-я линия 31-89, 34-86; ул. 15-я линия 53-87, 62-94; ул. Листопадова 45-97, 30-66; ул. 1-ая Пролетарская 37-67, 34-64.

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