Народный календарь на 20 февраля: женщинам запрещено было делать покупки носить зеленые платья

Народный календарь на 20 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Народный календарь на 20 февраля: этот день именовался днем святого Луки. Он считался поминальным - следовало молиться за усопших родных, ходить на кладбище и ухаживать за могилами. Также в этот день хозяйки пекли пироги с луком и раздавали нищим на улице, а еще несколько таких пирогов клали за порог, чтобы угостить умерших родственников. Наши предки верили, что именно на Луку появляются лучшие лекарства из кореньев, лучше всего об этом знали те, кто занимался травами. Чаще всего отвары и снадобья изготавливали из лапчатки, которую еще именовали могущницей и считали, что в ней заключена крестная сила, так как цветки ее были в форме крестиков.

Если же в этот день куры рано садились на насест, то следовало ждать холодов. Если по небу плыли голубые облака, значит день обещал быть теплым. Если же в этот день вы увидите красный закат, то это к сильному порывистому ветру и сырому лету. Если снег начал таять с северной стороны, значит лето будет теплым.

Наши прадеды считали, что те, кто рожден 20 февраля с возрастом обязательно начнут понимать язык растений. Женщинам в этот день было категорически запрещено ходить за покупками и носить зеленые платья - это могло сулить неприятности. Кроме того, на Луку было плохой приметой играть свадьбу и устраивать шумные праздники.

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